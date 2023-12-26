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        Haberler Gündem Son dakika Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı gerekçesi açıklandı

        Son dakika haberi AYM'nin Can Atalay kararı gerekçesi açıklandı

        Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı gerekçesi açıklandı: "Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir merciin bu kararın Anayasa'ya veya kanuna uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır"

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.12.2023 - 23:44 Güncelleme: 27.12.2023 - 00:38
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        AYM'nin Can Atalay kararı gerekçesi açıklandı
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        Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’a ilişkin ikinci hak ihlali kararının gerekçesi açıklandı.

        AYM kararlarımın bağlayıcılığına vurgu yapılan gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

        “ilk derece mahkemesinin yetkisi dâhilindeki bir dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle başlayan, Yargıtay'ın da Anayasa hükümlerini göz ardı ederek verdiği bir kararla şekillenen süreç Anayasa'nın sözüne açıkça aykırılık oluşturmuş ve neticede başvurucunun bireysel başvuru hakkı, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline yol açmıştır” denildi.

        "ANAYASA'YA UYGUNLUĞUNU KESİN VE BAĞLAYICI OLARAK KARARA BAĞLAMA YETKİSİ MÜNHASIRAN ANAYASA MAHKEMESİNE AİTTİR"

        Kararda, Yargıtay dahi hiçbir mercinin AYM kararlarının Anayasa’ya uygunluğunu denetleyemeyeceğine de vurgu yapıldı. “Kamu gücünün eylem, işlem ve ihmallerinin Anayasa'ya uygunluğunu kesin ve bağlayıcı olarak karara bağlama yetkisi münhasıran Anayasa Mahkemesine aittir. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir merciin bu kararın Anayasa'ya veya kanuna uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır” denildi.

        ANAYASA MAHKEMESİ'NİN GEREKÇELİ KARARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
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