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        Haberler Ekonomi Teknoloji Instagram açılacak mı? Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama - Teknoloji Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Önemli gelişme hakkında açıklama yapacağım

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medyasından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 20:08 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:30
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        Instagram erişime açılacak
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medyasından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" dedi.

        BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        Bakan Uraloğlu sosyal medyadan şu açıklamaları yaptı:

        Katalog suçları kapsamında olan içerikler kaldırılacak. görüşmeler sonunda belli kararları aldık. Yasaların ihlali sözkonusu olduğunda hızlı müdahale gerçekleştirilecektir. Haklar tam olarak koruncaktır. Silinen hesaplar ile ilgili adil bir uygulama gözetilecektir. Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır. Bu çerçevede önemli mesafe katedilmiştir. Yakın zamanda META yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılım sağlayacaklarını bildirmek isterim. Katalog suçları ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır.

        INSTAGRAM ERİŞİME AÇILIYOR

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız.

        https://x.com/a_uraloglu/status/1822312523175006490

        "SON DÜZLÜKTEYİZ" DEMİŞTİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeline ilişkin, “Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Umarım çok uzatmadan anlaşırız" demişti.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması konusunda "Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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        Uraloğlu, "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

        "BİR AN ÖNCE ÇÖZELİM İSTİYORUZ"

        Bu platformların hiçbir bildirim yapmadan hesapları bloke ettiğini, kaldırabildiğini ve bazı paylaşımları komple engelleyebildiğini belirten Uraloğlu, “Sonuçta özel bir şirkettir elbette. Onun da kuralları kaideleri olacak; ama yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla hani biz bunun kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerini sürdürülmesinden yanayız; asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz.” ifadelerini kullanmıştı.

        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz" Haberi Görüntüle

        2 AĞUSTOS'TA INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

        BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

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