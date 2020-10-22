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Son dakika haberi Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400'ler NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek. Türkiye tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir" dedi

Bakan Akar'dan son dakika S-400 açıklaması! - Haberler
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S- 400 test atışıyla ilgili olarak "Her savunma tedarik programı çerçevesinde deneme ve sistem kontroller yer almaktadır. Bu usüller tedarik programının bir parçasıdır ve tamamıyla teknik bir faaliyettir." dedi. Akar ayrıca, "S-400'ler NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek. Türkiye NATO üyelerinden beklenen tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400'lerden yapılan test atışlarına ilişkin açıklama yaptı.

Akar, "Tam koruma ve kapsama için tüm katmanların ve sektörlerin dikkate alınması gerekir. İhtiyaca göre alternatif sistemler (Patriot, SAMP-T gibi) de alınabilir. Türkiye tüm müttefikleriyle alternatif üzerinde çalışmıştır ve çalışmaya hazırdır. S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın elinde bulunan S-300'ler hakkında konuşan Akar, "S-400’ler milli sistemde müstakil olarak, NATO’da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır" dedi.

Akar, ABD'den Patriot alınması hakkında ise, "Transferi, ortak üretim ve teslimat takvimi gibi garantiler verilirse ABD’den Patriot hava savunma sistemleri alınabilir. Biz sattık ama Kongre onaylamıyor, teslimata izin vermiyor’ gibi yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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