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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan görüntülü olarak gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınıyla da salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceklerini bildiren Bakan Albayrak'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

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- Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz. Adımlarımızı öncelikle dar gelirlilere yönelik attık. İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunun çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Esnafımız merak etmesin devletimiz esnafımızın yanında. Çalışanların maaşları kısa çalışma ödeneğinden ödeniyor. Yol haritamızda önceliğimiz -vatandaşlarının gelirleri korunması ve kayıplarının telafi edilmesi

- Salgın ortadan kalktığında küresel ekonomide çok iyi bir dönemin başlayacağını çok iyi biliyoruz. O zamana kadar işsizlikle mücadele edeceğiz, vatandaşlarımızı güçlü tutacağız, üretim altyapımızı ayakta tutacağız, sanayimizi canlı tutacağız

- Nakdi yardım miktarının artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm planları sürece göre kurguluyoruz, gerekli adımlarımızı atıyoruz ve atacağız

- Devletimizin Hazinesi de imkanları da sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir. Sanayicimizin hem KOBİ'lerimizin taleplerini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz

- Firmalarımız, işçi çıkarma, ücretsiz izin yerine kısmi çalışma ödeneğine başvursun. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız.

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