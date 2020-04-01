Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamSon dakika haberler: Bakan Albayrak'tan nakdi yardım açıklaması
ABONE OL

Son dakika haberi Bakan Albayrak'tan nakdi yardım açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan görüntülü mesaj paylaştı. Devlet olarak gereken tüm destekleri sunduklarını ve sunmaya devam ettiklerini belirten Bakan Albayrak, "Salgınla da salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Albayrak, adımların öncelikli olarak dar gelirlilere yönelik olduğunu söylerken "Nakdi yardım miktarını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı

son dakika
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan görüntülü olarak gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınıyla da salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceklerini bildiren Bakan Albayrak'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

- Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz. Adımlarımızı öncelikle dar gelirlilere yönelik attık. İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunun çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Esnafımız merak etmesin devletimiz esnafımızın yanında. Çalışanların maaşları kısa çalışma ödeneğinden ödeniyor. Yol haritamızda önceliğimiz -vatandaşlarının gelirleri korunması ve kayıplarının telafi edilmesi

- Salgın ortadan kalktığında küresel ekonomide çok iyi bir dönemin başlayacağını çok iyi biliyoruz. O zamana kadar işsizlikle mücadele edeceğiz, vatandaşlarımızı güçlü tutacağız, üretim altyapımızı ayakta tutacağız, sanayimizi canlı tutacağız

- Nakdi yardım miktarının artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm planları sürece göre kurguluyoruz, gerekli adımlarımızı atıyoruz ve atacağız

- Devletimizin Hazinesi de imkanları da sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir. Sanayicimizin hem KOBİ'lerimizin taleplerini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz

- Firmalarımız, işçi çıkarma, ücretsiz izin yerine kısmi çalışma ödeneğine başvursun. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TİSK'ten "Milli Dayanışma Kampanyası"na 20 milyon lira destek
İŞ-YAŞAMTİSK'ten 20 milyon lira destek
ABD'den 18 ülkeye ithalat incelemesi - Haberler
İŞ-YAŞAMABD'den 18 ülkeye ithalat incelemesi
THY'den koronavirüse mali önlem - Haberler
İŞ-YAŞAMTHY'den koronavirüse mali önlem
SANKO Holding'ten Kovid-19 ile mücadeleye 22 milyon lira destek
İŞ-YAŞAMSANKO Holding'ten Kovid-19 için 22 milyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İkitelli Şehir Hastanesinin yollarını bakanlık yapacak
İŞ-YAŞAM"İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarını bakanlık ...
İstanbul Kalkınma Ajansından Kovid-19 projelerine 51 milyon lira destek
İŞ-YAŞAMİstanbul Kalkınma Ajansı'ndan 51 milyon destek
Rönesans'tan koronavirüsle mücadeleye destek için 8 milyon TL bağış
İŞ-YAŞAMRönesans'tan 8 milyon TL bağış
Bakan Pakdemirli: Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz
İŞ-YAŞAM"Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz"
TİM Başkanı Gülle: "Salgın kontrol altına alınırsa sürecin kazananı olacağız"
İŞ-YAŞAMGülle: Hedeflerimizden sapmadık
Koronavirüs salgını sebebiyle Kongo'da su ve elektrik 2 ay bedava - haberler
İŞ-YAŞAMKongo'da elektrik ve su 2 ay bedava

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X