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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat: İhracatımızı 302 milyar dolara çıkartacağız - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Bolat: İhracatımızı 302 milyar dolara çıkartacağız

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında ihracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302,2 milyar dolara çıkartacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 19:23 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:23
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        Bakan Bolat: İhracatımızı 302 milyar dolara çıkartacağız
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        Tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla; aldatıcı reklamlar, indirimli satışlar, fiyat etiketi, ürün güvenliği ve mesafeli sözleşmeler gibi birçok alanda gerçekleştirilen denetimlerde 2023 yılında toplam 662 milyon TL´yi aşan tutarda idari para cezası uygulanmıştır.

        Kaçakçılıkla mücadele kapsamında; 13 Aralık 2023 tarihi itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerince, 4,7 Milyar TL değerinde 11 tonu aşan uyuşturucu madde, 17,2 Milyar TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 21,9 Milyar TL değerinde yakalama gerçekleştirilmiştir.

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