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Bakan Çavuşoğlu: Bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, İsveç'teki gösteriye tepki göstererek "Bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylem" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylem
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İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonları hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir. İsveç'in sorumluluğu var, kınayarak kaçamazlar.

Terörle mücadele konusunda anayasasını İsveç değiştirdi. O kanunlara bile gerek yok. Bu eylem şehrin merkezinde belediyenin hemen önünde herkesin gözü önünde gerçekleşti.

Üçlü muhtıra son derece açık. Biz ne fazlasını istiyoruz ne eksiğini istiyoruz. Hangi konuda mutabık kaldıysak onun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz.

ABD ziyaretinde sadece F-16 ve yaptırımlar konuşulmayacak, ilişkimizi ilgilendiren tüm konuları ele alacağız. Elbette Suriye'yi de ele alacağız. Çünkü ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine desteğini sürdürüyor. Bu bizim için bir tehdittir. Rusya da aynı şekilde bu konuda verdiği sözü tutmuyor.

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