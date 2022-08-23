Çavuşoğlu'ndan 'vize' açıklaması 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haber Global kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Çavuşoğlu 'Suriye ile diyalog olur mu?' sorusuna "İstihbarat örgütleri arasında temas var kalıcı barış için adfım atılmalı diyalog için şart olmaz" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Esad ile görüşme iddialarını yalanlayarak "Haberler doğru değil. Esad da oraya davetli değil" ifadelerini kullandı.

Astana Süreci'ne ilişkin de konuşan Çavuşoğlu "Şu an ayakta kalan tek süreç" yorumunda bulundu.

Çavuşoğlu olası Suriye ile ilişkiler ve harekata dair ise "Rejimle muhalefetin uzlaştırılması gerektiğini söyledim. Uzlaşının amacı yeni bir anayasa, ülkenin BM gözetiminde acil bir şekilde seçime götürülmesi. Bu çerçevede müzakere heyeti kuruldu, anayasa komisyonu toplandı. Uzlaşı olmazsa rejimle muhalefet arasında nasıl anayasa yazacaklar, ülkeyi seçime götürecekler. Bu adımlar atılırsa seçim olduktan sonra kararı Suriye halkı verecek. Ülkenin geleceği için tek çözüm yolu siyasi süreçtir ve uzlaşı ile bunun sağlanmasıdır" açıklamasında bulundu.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

İsrail ile ilişkiler konusuna ilişkin ise Bakan Çavuşoğlu isimler ve taslak çalışmalarının bitmek üzere olduğunu belirterek "Büyükelçi ataması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Liyakata ve eğitime göre atama yapılır" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu "Filistin de İsrail ile ilişkilerimizin normalleşmesini istiyor. Diyalog kurulması onlar için de önemli" diye ekledi.

ATİNA İLE GÖRÜŞME OLUR MU?

Çav uşoğlu "Yunanistan'ın kara propagandadan vazgeçmesi lazım. Bu politikalarını sürdürdüğü sürece anlamı yok.

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

ABD ile F16 görüşmelerine de değinen Çavuşoğlu "Amerikan yönetimi olumlu bakıyor" ifadelerini kullandı.

VİZEDE TÜRK VATANDAŞARININ YAŞADIĞI SORUNLAR

Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının Schengen ve ABD vizelerinde yaşadığı sorunlara da değindi.

Çavuşoğlu "ABD ve bazı batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya veriyor, bu planlı. Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse biz de karşı tedbirler alacağız" ifadelerini kullandı.

SCHENGEN VİZESİNDE DE SORUN YAŞANIYOR

Diğer yandan, Türkiye'den Avrupa ülkelerine gitmek ve Schengen vizesi almak isteyenler son dönemlerde sık sık zorluklarla ve 'ret' yanıtlarıyla karşılaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda Ankara, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi sırasında karşılaştıkları sorunları kayda geçirmek için geçtiğimiz aylarda harekete geçmişti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne de konuyla ilgili bir rapor sunulmuştu.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.