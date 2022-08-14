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2015'ten bu yana Türk vatandaşları Schengen vizesi için toplam 315 milyon euro harcadı. Ret yanıtı alanların yaptığı harcama ise tam 26 milyon euro. En büyük kayıp bu sene... Özellikle 2022'den bu yana Türk vatandaşları başvurularında hüsranla karşılaşıyor.

2015'te her 100 Türk vatandaşından 4'ü ret alırken, 2021 yıl sonu verilerinde bu sayının 20'ye yükseldi. Son aylarda turistik veya ticari fark etmeksizin ret oranları o kadar arttı ki Türk vatandaşlarının itiraz oranı yüzde 629 oldu.

Schengen ülkeleri vize başvurularını reddederken çoğunlukla benzer nedenler sunuyor. Bunlardan en fazla görülenleri "Seyahatinizi inandırıcı bulmadık" ve "Sunduğunuz belgeler bizi tatmin etmedi" oluyor. Ancak Türk vatandaşları sundukları belge anlamında da en fazla sorunu yaşayan ülkelerden biri. Elektrik faturasından, şirketin sicil kaydına kadar pek çok belge isteniyor. Öyle ki Ankara bu konuda harekete geçerek Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne de konuyla ilgili bir rapor bile sundu.

Peki tüm bunların nedeni ne? Schengen vize başvuruları neden reddediliyor? Hangi ülkelere başvururken daha fazla dikkat etmek gerekiyor? Başvururken nelere dikkat edilmeli?

Tüm merak edilenleri HT Mikrofon'da Helin Genç, Haberturk.com Dış Haberler Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'ye sordu.

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