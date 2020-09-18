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Son dakika haberi Bakan Koca: Salgın yeniden şiddetlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mart ayından bu yana mücadele ettiğimiz koronavirüs salgınında yeniden bir şiddetlenme yaşıyoruz. İzmir mercek altındaki illerden birisi. İzmir'de 1 ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışı var." dedi.

FAhrettin koca
AA / HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, incelemelerde ve değerlendirmelerde bulunmak üzere İzmir'de önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Koca, "Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz" dedi.

İzmir'de koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çeken Koca şunları söyledi:

"İzmirde bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz. Bizleri sevindiren diğer bir gösterge, son dönemde İzmirde zatürre oranı yüzde 8,2den 4,9a kadar düştü. Yani yüzde 40 düşüş sağlandı. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum."

Koca "Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hastalarımızın ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acı yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tabloları görüyoruz. İzmir başta olmak üzere bölgeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum" dedi.

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