Bakan Şimşek: Rezervlerde tarihi düzeltmeyle karşı karşıyayız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD YİK Toplantısı'nda konuşuyor. Bakan Şimşek açıklamasında "Rezerv yeterliliğini sağladık" derken "Rezervlerde tarihi düzeltmeyle karşı karşıyayız" diye ekledi.
Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar;
Bankalara SWAPı neredeyse kapattık. Risk priminde muazzam iyileşme var.
Türkiye'nin makul maliyetlerle dış kaynağa erişiminde sorun, önemli ölçüde ortadan kalktı.
KKM 60 milyar doların altına indi, KKM'den çıkış çok daha hızlanacak.
En zoru geride kaldı. Tutarlılığı olan güçlü bir program uyguluyoruz. Dezenflasyon döneminin başındayız.
Enflasyon önümüzdeki ay yüzde 60 civarında olacak. Enflasyonda yılı yüzde 38 civarı ile kapatmak istiyoruz.
Yükü dar gelirliye yüklemeyeceğiz. Vergide adaleti sağlama çabasındayız.