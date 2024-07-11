Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar;

KKM 60 milyar doların altına indi, KKM'den çıkış çok daha hızlanacak.

En zoru geride kaldı. Tutarlılığı olan güçlü bir program uyguluyoruz. Dezenflasyon döneminin başındayız.

Enflasyon önümüzdeki ay yüzde 60 civarında olacak. Enflasyonda yılı yüzde 38 civarı ile kapatmak istiyoruz.