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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari açık rakamları ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 14:15 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:24
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        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
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        Ocak ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75.4 gerileyerek 2 milyar 556 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş Haberi Görüntüle

        Şimşek, "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3’ün altına gerileyecektir. Bu yılı OVP’deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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