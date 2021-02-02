Bakanlıktan 'hamsi avı' açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncel
ABONE OL

Son dakika haberi Bakanlıktan 'hamsi avı' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, "İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içindeki alan 7 Şubat beklenmeden hamsi avına açıldı" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi Bakanlıktan 'hamsi avı' açıklaması
Bakanlıktan 'hamsi avı' açıklaması
0:00 / 0:00
AA

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı yasağı son olarak 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

AA'nın haberine göre, yapılan gözlem ve denetimler ile araştırma kuruluşları tarafından yürütülen izleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazı'nın tamamı ve İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Kumköy Aslan Burnu'nun doğusundan Gürcistan sınırına kadar olan alanda hamsi avcılığına 28 Ocak–7 Şubat 2021 tarihlerinde kısıtlama getirilmişti.

Ancak bu kısıtlama süreleri içerisinde yapılan yeni değerlendirmelerde, İstanbul ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan karasularında, avlanılan hamsilerin boy uzunluklarının avlanabilir limitler ölçüsünde ve et verimlerinin normal olduğu, diğer illerde yapılan avcılıklarda ise hamsilerin boy uzunluklarının avlanılabilir limitin altında kaldığı ve halen et verimlerinin de düşük olduğu tespit edildi.

Bu tespitler neticesinde, İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin, hamsi avcılığına açıldı.

Bakanlıkça, denizlerde av sırasında, avlanılan su ürünlerinin karaya çıkarıldıkları noktalarda, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli denetimlerin her zaman olduğu gibi bundan sonra da titizlikle yürütüleceği, yasal boy limitinin altındaki balıkların avlanılmasına ve satışına kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Manisa'daki dehşette feci görüntü! - Haberler
GÜNDEMManisa'daki dehşette feci görüntü!
Açık cezaevi izinleri 2021 uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri son durum
GÜNDEMAçık cezaevi izinleri 2021 uzatıldı mı?
Son dakika haberi İki terörist daha ikna yoluyla teslim oldu!
GÜNDEMİki terörist daha ikna yoluyla teslim oldu!
Son dakika haberi Eski tuğgeneral Şener Topuç'un cezası onandı
GÜNDEMEski tuğgeneral Şener Topuç'un cezası onandı
Düzce-Gölyaka'da çekilen fotoğraf ilgi odağı oldu
GÜNDEMBulutlarda ayyıldız silueti
Survivor Baran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Baran Köse hayatı
GÜNDEMSurvivor Baran kimdir?
Son dakika haberi Kadıköy'de 7 gün süreyle toplantı ve yürüyüş yasağı
GÜNDEMKadıköy'de 7 gün süreyle toplantı ve yürüyüş yasağı
Adana'da genç kızın feci sonu
GÜNDEMAdana'da genç kızın feci sonu
Son dakika haberi Bahçeli'den yeni Anayasa mesajı: ihtiyaca açık
GÜNDEMBahçeli'den yeni Anayasa mesajı: İhtiyacı açık
İYİ Parti'den yeni Anayasa mesajı - Haber
GÜNDEMİYİ Parti'den yeni Anayasa mesajı