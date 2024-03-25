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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Barış Boyun operasyonu! 13 gözaltı

        Son dakika haberi Barış Boyun operasyonu! 13 gözaltı

        Barış Boyun organize suç örgütüne yönelik, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 08:13 Güncelleme: 25.03.2024 - 08:39
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        Barış Boyun operasyonu! 13 gözaltı
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        Elebaşılığını firari Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren "MAHZEN-19" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 1️3 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Elebaşı Barış Boyun’ un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürme, silahlı saldırı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; 1 lav silahı, 3 el bombası, 1 AK-47 uzun namlulu otomatik silah, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 47 AK-47 fişeği, 1 AK-47 şarjörü, 5 tabanca şarjörü, 15 tabanca fişeği, 31 pompalı tüfek kartuşu, 3 kar maskesi ve 2 çalıntı plakasız motosiklete el konuldu.

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