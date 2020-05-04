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HaberlerEnerjiSon dakika haberi... Benzine 7 kuruş, motorine 16 kuruş zam - haberler
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Benzine 7 kuruş, motorine 16 kuruş zam

Akaryakıt ve LPG’de zam gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 7 kuruş , motorinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu. Ayrıca otogaza da 25 kuruş zam yapıldı

son dakika
HABERTURK.COM / AA

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükselecek.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liraya yükselecek.

OTOGAZA 25 KURUŞ ZAM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatındaki değişiklikten dolayı otogazda 25 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir. Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacaktır

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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