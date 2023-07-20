Son dakika haberi Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana İstanbul'a geldi!

Konferans Ligi için 21 Temmuz'a kadar oyuncu listesini UEFA'ya iletmek zorunda olan Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper Lyanco'nun ardından Kamerunlu orta saha Jean Onana'yı da İstanbul'a getirdi.

Cenevre'den kalkan özel uçakla 20.45'te Atatürk Havalimanı'na gelen Kamerunlu futbolcuyu Beşiktaşlı yöneticiler karşıladı. Daha sonra havaalanından ayrılan 23 yaşındaki yıldız, konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Onana, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra siyah-beyazlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

BONSERVİS BEDELİ 4.5 MİLYON EURO Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı genç oyuncu için Lens Kulübü'ne 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlılar 4.5 milyon euroluk ödemeyi 4 taksitte yapacak. REKLAM Jean Onana geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 26 resmi maçta görev yaptı. JEAN ONANA KİMDİR? Jean Onana 8 Ocak 2000 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Futbola Nkufo Academy altyapısında başlayan Onana 2018/2019 sezonunda Portekiz ikinci lig ekibi Leixoes'e transfer oldu. Leixoes takımında 1 maçta forma giyen Onana 2019/2020 sezonunda Lille'e transfer oldu. Buradada forma şansı bulamayan Jean Onana 2020/2021 sezonunda Belçika ekibi Royal Excel Mouscron'a transfer oldu. Royal Excel Mouscron'da 29 maça çıkan Onana 2 gol kaydetti. Belçika'da bir sezon top koşturan Onana Fransa'ya dönerek Bordeaux takımına transfer oldu. 2021/2022 sezonunda 23 maçta forma giyen Onana geçtiğimiz sezon Lens'e transfer oldu.