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        Son dakika haberi Beşiktaş Milot Rashica'yı açıkladı

        Beşiktaş, Milot Rashica'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.08.2023 - 19:08
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        Beşiktaş transferi açıkladı
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        Beşiktaş Kulübü, Kosovalı futbolcu Milot Rashica'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Milot Rashica'yla 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı belirtilirken, bu transfer için İngiliz kulübü Norwich City'ye 5 milyon 250 bin avro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu.

        Transferi sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla da açıklayan Beşiktaş, "İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde. Hoş geldin Rashica." ifadelerini kullandı.

        Transfer duyurusu için hazırlanan videoda, 27 yaşındaki futbolcunun 11 numaralı formayı giydiği görüldü.

        Geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 26 maçta forma giyen Kosovalı futbolcu, 4 gol atarken 7 de asist yapmıştı.

        Beşiktaş, Rashica transferini bu video ile duyururken oyuncunun eski takımı Galatasaray'a da gönderme yaptı:

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