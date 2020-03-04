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Son dakika haberi Bir şok da Ozan Kabak'tan!

A Milli Takım'da Cenk Tosun'un ardından bir şok daha yaşandı. Schalke'de forma giyen Ozan Kabak'ın 9-12 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı!

A Milli Takım

Schalke 04´te forma giyen Ozan Kabak´tan kötü haber geldi. Bundesliga ekibinin Köln ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli oyuncu, 9 ile 12 hafta arasında forma giyemeyecek.

Bugün Cenk Tosun'un da 6-8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmış ve yıldız ismin EURO 2020'ye katılamayacağı ifade edilmişti.

 

GÜNEŞ "ÖNEMLİ BİR ŞEYİ YOK" DEMİŞTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş dün yaptığı açıklamada Ozan Kabak'ın sakatlığının ciddi olmadığını ifade etmişti.

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