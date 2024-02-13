İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Kahramanlar-50 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu jandarma komando timi ve güvenlik korucuları, teröristlerle sıcak temas sağladı. Operasyonda, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Demhat Eylül' kod adlı Hasip Şimşek ve 'Memo' kod adlı Mehmet Akalan silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

REKLAM

Terörist Hasip Şimşek'in; Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis memuru ile 2 sivil vatandaşın şehit edilmesi ve 217 vatandaşın yaralanması olayında yer aldığı belirlendi. Diyarbakır'ın Hani ilçesi, Hani-Topçular kara yolunda 1 askeri personel ve 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği silahlı saldırıya katıldığı tespit edildi. Diyarbakır Topçular Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında Yukarı Turalı köyü yol ayrımında yürütülen çalışma sırasında 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği terör saldırısında da yer aldığı saptandı.