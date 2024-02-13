Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Yerlikaya, son dakika açıkladı: Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi! - Güncel haberler

        Son dakika haberi Biri gri listede olan 2 terörist etkisiz!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-50' operasyonunda; 1'i gri kategoride olan toplam 2 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biri gri listede olan 2 terörist etkisiz!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Kahramanlar-50 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

        Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu jandarma komando timi ve güvenlik korucuları, teröristlerle sıcak temas sağladı. Operasyonda, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Demhat Eylül' kod adlı Hasip Şimşek ve 'Memo' kod adlı Mehmet Akalan silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

        REKLAM

        Terörist Hasip Şimşek'in; Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis memuru ile 2 sivil vatandaşın şehit edilmesi ve 217 vatandaşın yaralanması olayında yer aldığı belirlendi. Diyarbakır'ın Hani ilçesi, Hani-Topçular kara yolunda 1 askeri personel ve 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği silahlı saldırıya katıldığı tespit edildi. Diyarbakır Topçular Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında Yukarı Turalı köyü yol ayrımında yürütülen çalışma sırasında 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği terör saldırısında da yer aldığı saptandı.

        Mehmet Akalan adlı teröristin ise Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen 6 el yapımı patlayıcı saldırısı, Yenişehir Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına yönelik el bombası atılması ve tabanca ateş açılması, Yenişehir Belediyesi'ne ait aracın kundaklanması olaylarının faillerinden olduğu tespit edildi.

        Operasyonu gerçekleştiren MİT mensupları ve jandarma ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Bıçaklı soyguncuyu copla kovaladı!
        Bıçaklı soyguncuyu copla kovaladı!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım