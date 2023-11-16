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        Haberler Gündem Son dakika haberi Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

        Son dakika haberi Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

        Anadolu Otoyolu Bolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı. Polis sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 Kara Yolu'na yönlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 18:21 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:42
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        Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
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        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı.

        Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.

        Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı.

        Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çevirirken, Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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