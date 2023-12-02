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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Çanakkale Bozcaada ve Gökçeada'da tüm seferler iptal oldu!

        Bozcaada ve Gökçeada'da tüm seferler iptal!

        Çanakkale'nin, Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 09:10 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:42
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        Bozcaada ve Gökçeada'da tüm seferler iptal!
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        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        İHA'da yer alan habere göre Gestaş tarafından yapılan açıklama da, “Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

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        #Çanakkale
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