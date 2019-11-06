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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katılacak. Törenin saat 13.30'da başlaması planlanıyor.

EKONOMİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ATO Congresium'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na (EIF) katılacak. Kongrenin dünya enerji koridorlarında yer alan Türkiye’nin, ileriye yönelik gelişme sürecine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express'in saat 14.30'da Ankara Garı'ndan uğurlanması törenine iştirak edecek. Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkıp, Ankara Tren Garı'ndaki törenin ardından Marmaray'ı geçerek Prag'a gidecek ilk yük treni, Uzak Doğu'dan Batı Avrupa'ya Demir İpek Yolu hayalini gerçekleştirecek. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile Çin ve Türkiye arasındaki yük taşıma süresi 1 aydan 12 güne inerken, Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla Uzak Doğu ve Batı Avrupa arasındaki süre de 18 güne düşmüş olacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirileceği saat 14.30'daki atama törenine katılacak.

SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak. A Grubu'nda yer alan Galatasaray, İspanya temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Grupta Real Madrid 4 puanla 2'nci sırada yer alırken, Galatasaray 1 puanla son sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda yapılacak 4. hafta maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakaların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından takımlar kampa girecek.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmelerinin kura çekimi saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Kupada 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 5. turda mücadele edecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde etkili olan lodos sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üstünde seyretmesine yol açıyor. Türkiye'nin tamamında da güneşli hava etkisini sürdürecek.

PİYASALAR

Dolar kuru iyimser başlayarak 5.70 TL altında girdiği haftada kademeli olarak yükseldi ve 5.76 üzerini gördü. Piyasalarda Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler izleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti önemini korurken dün gerçekleşen Hazine ihalelerinde bileşik faiz 12.59 oldu. Kamu bankalarına satış yapılmadı. 5 Kasım dolar kuru 5.7554 TL'de.

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