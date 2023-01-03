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Türkiye ile Bulgaristan doğalgaz anlaşması imzaladı

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez anlaşmanın süresinin 13 yıl olacağını, yıllık yaklaşık 1.5 milyar metreküpe kadar gaz transferi yapılacağını söyledi. Dönmez ''Anlaşma başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda Türkiye’nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisi" dedi

Bulgaristan ile doğalgaz anlaşması imzalandı
HABERTURK.COM

Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov’un nezaretinde gerçekleşen törende Türkiye adına imzayı Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ (BOTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan ile Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov’un nezaretinde gerçekleşen imza töreni sonrası iki bakan basın toplantısı düzenledi.

"SOMUT ADIMA ULAŞTIK"
Geçen ay iki ülke cumhurbaşkanının İstanbul’da bir araya geldiğini hatırlatan Dönmez, “Orada mevkiidaşım ile bir araya gelmiş ve enerji alanındaki önemli hususların bir kez daha üzerinden geçmiştik. Son görüşmemizin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden İstanbul’da ele alınan konuların bugün Sofya’da somut adımlara dönüşmesinden memnuniyet duyduğumuz ifade etmek isterim” dedi.

SÜRESİ 13 YIL OLACAK

İmzalanan mutabakat zaptının ülkeler arasında doğal gaz alanındaki iş birliğini ve bağların daha da geliştireceğine inandığının altını çizen Bakan Dönmez, “Mutabakat zaptı Balkan coğrafyasının doğal gaz güvenliğinin artırılmasında da önemli bir adım olacaktır. Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak. Yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

"KAPASİTE ARTABİLİR"

Sürecin işleyişi hakkında Dönmez, şunları kaydetti: “Başta Saros FSRU olmak üzere 5 LNG terminalimiz sürece katkı sağlayacak. Türkiye 7 farklı hat ve LNG terminalleriyle 15 ülkeden gaz tedariki yapan bir ülkedir. Bu aynı zamanda Türkiye’nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir. Bu altyapı ile gaz merkezine bir tuğla daha koymuş olduk. Gerek tedarikçi ülkeler gerekse Avrupa ülkelerinin yapacağı yatırımlarla bu kapasite çok kısa süre içinde artırma imkanı da söz konusudur.”

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