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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye önergesi kabul edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye önergesi kabul edildi

        Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye önergesi Plan Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Böylece tüm emekliler 5000 TL ikramiye alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:43
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        Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye önergesi kabul edildi
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        Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılmış, çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.

        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanamadı. Ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklilerin de 5 bin liralık ikramiyeden faydalanacağını açıkladı.

        Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'ndan çıkan karar ile çalışan emeklilere de 5000 TL ikramiye verilmesi onaylandı. Böylece tüm emeklilerin ikramiye alacağı kesinleşti.

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