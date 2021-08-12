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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin memur sendikalarıyla yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yapılan toplantıda hükümetin ilk teklifini açıkladı. Hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifi 2022 yılı için ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 6 artı enflasyon farkı oldu. 2023 yılı yüzde 6+6 ve enflasyon farkı önerildi.

Bilgin ''3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesi talebini benimsiyoruz'' dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ ENFLASYON DAHA ÇOK MALİYET KAYNAKLI'

Bilgin şöyle konuştu: ''Enflasyonu ciddi bir şekilde ele almak lazım enflasyona karşı sosyal koruma kalkanı oluşturmak hem de enflasyonla mücadele stratejilerine katkı yapmak gerekir.

'3.600 MESELESİNİN BU GÖRÜŞMELERDE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

Bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-sen ve Memur-sen teklifleri değerlendirdiğimizde bir kaç hususta düğümlendiği görüyoruz bu sadece ücret artışı değil. Bunlardan bir tanesi 3600 meselesi. Diğer mesele sözleşmeli personel meselesi. Sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi kamu personel haklarına sahip olması konusunda bir teklif var. Bu teklif konusunda benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzun altını çizmek isterim. Merkez Bankası'nın 2022 yılı için tek haneli bir enflasyona indirme tahmini var. Para politika ve ekonomi politikalarını buna göre kamuoyuna paylaşmış bulunuyor.

ZAM TEKLİFİ 2022 İÇİN YÜZDE 5+6+ENFLASYON FARKI OLDU

Bugün 2022 yılının birinci 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ay için yüzde 6 enflasyon farkı önerini veriyoruz. 2023 için yüzde 6 enflasyon farkı artı yüzde 6 enflasyon farkı. Bu rakamsal öneriler teklife karşı verilmiş bir teklif. Bunlar müzakere edilecektir. Müzakereler sonucunda ümit ediyorum uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alınacak bir çizgi içinde, hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında birlikte karar aşamasına geliriz.''

Memur-Sen ise 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılında yüzde 17 olmak üzere iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını, kamu görevlilerine ayrıca toplam yüzde 6 refah payı talebinde bulunmuştu.

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