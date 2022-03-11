HABERTURK.COM

TCMB, ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 5.33 milyar ABD doları artarak 7.11 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 20.22 milyar ABD doları oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6.42 milyar ABD doları artarak 8.33 milyar ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1.25 milyar ABD doları fazla vermişken, bu ay 1.49 milyar ABD doları fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 975 milyon ABD doları artarak 1.63 milyar ABD dolarına yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 891 milyon ABD doları artarak 1.49 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon ABD doları azalarak 360 milyon ABD doları oldu.

Bir önceki yılın aynı ayında 26 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 50 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşti.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.