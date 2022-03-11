Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Son dakika haberi Cari açık ocak ayında 7 milyar doları aştı

TCMB, ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin cari ocağı ocak ayında 7.11 milyar dolara yükseldi

Son dakika haberi Cari açık ocak ayında 7 milyar doları aştı
HABERTURK.COM

TCMB, ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 5.33 milyar ABD doları artarak 7.11 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 20.22 milyar ABD doları oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 6.42 milyar ABD doları artarak 8.33 milyar ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1.25 milyar ABD doları fazla vermişken, bu ay 1.49 milyar ABD doları fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 975 milyon ABD doları artarak 1.63 milyar ABD dolarına yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 891 milyon ABD doları artarak 1.49 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 190 milyon ABD doları azalarak 360 milyon ABD doları oldu.

Bir önceki yılın aynı ayında 26 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 50 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşti.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ayçiçeği üretiminde 4 ilde 7 bölgeye daha destek verilecek
İŞ-YAŞAM Ayçiçeği üretiminde 7 bölgeye destek
Varlık Fonu ile Telekomünikasyon'da işlem tamamlandı
İŞ-YAŞAM Pay Satın Alma Sözleşmesi tamamlandı
DenizBank ve baro 3 yıl daha devam
İŞ-YAŞAM DenizBank ve baro 3 yıl daha devam
Penta Teknoloji yüzde 35 büyüdü
İŞ-YAŞAM Penta Teknoloji yüzde 35 büyüdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'yi kabul etti
İŞ-YAŞAM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kirişci'yi kabul etti
"Rusya ve Ukrayna'nın en güçlü tedarikçisi olacağız"
İŞ-YAŞAM 'Savaştan dolayı sipariş iptalleri yaşıyoruz'
Atıl tarım arazilerinin kullanımı üretimi artıracak
İŞ-YAŞAM Atıl tarım arazilerinin kullanımı üretimi artıracak
Sanayi ihracatında çarklar rekora döndü
İŞ-YAŞAM Sanayi ihracatında çarklar rekora döndü
Genç MÜSİAD’dan teksitl zirvesi
İŞ-YAŞAM Genç MÜSİAD’dan tekstil zirvesi
SON DAKİKA | TÜİK duyurdu! Ocak ayı işsizlik rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM İşsizlik rakamları açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.