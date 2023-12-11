Son dakika haberi Cari denge yine fazla verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari denge ekim ayında 186 milyon dolar fazla verdi. Cari denge, eylülde de 1 milyar 910 milyon dolar fazla vermişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemeler dengesine dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cari İşlemler Hesabı

Ekim ayında cari işlemler hesabı 186 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5.067 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.866 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6.035 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4.748 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 1.001 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 18 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 638 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 689 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 423 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 16 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.267 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.089 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 198 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.287 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 301 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 509 milyon ABD doları ve 50 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 247 milyon ABD doları net artış olmuştur.