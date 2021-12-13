Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM'de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz. Libya’da barış ve istikrarın anahtarı olmaya devam ediyoruz. Seçimler öncesi tüm taraflarla temas halindeyiz. Yarın Libya Meclis Başkan Vekili’nin başkanlığında karma bir Meclis heyeti ülkemize gelecek. Haftaya Pakistan’da Afganistan konulu İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağız. İran, Irak, Yemen, Lübnan, Etiyopya, Sudan, Somali dosyalarında yoğun diplomasi trafiğimiz devam ediyor. Bu yıl, Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke bayraklı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. İlgili ülkeler nezdindeki girişimlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyetiyle hepsini engelledik.

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