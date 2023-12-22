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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Chamberlain şoku: 4 ay sahalardan uzak kalacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Chamberlain şoku: 4 ay sahalardan uzak kalacak

        Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiğini açıkladı. Chamberlain, yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan 4 ay boyunca uzak kalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 12:46 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:49
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        Chamberlain şoku!
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        Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade Chamberlain'in sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Alex-Oxlade Chamberlain'in tedavisine başlandığı aktarıldı.

        İngiliz futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldukları müsabakanın 46. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

        Chamberlain, yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan 4 ay boyunca uzak kalacak.

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