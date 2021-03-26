Charlie Hebdo davası! 4 kişi için iddianame

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargı
ABONE OL

Son dakika haberi Charlie Hebdo davası! 4 kişi için iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin 4 kişi hakkında iddianame hazırladı

Son dakika haberi Charlie Hebdo davası! 4 kişi için iddianame
Charlie Hebdo davası! 4 kişi için iddianame
0:00 / 0:00
DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin, derginin yöneticileri Alice Petit, Gerard Biard, Julin Serignac ve Laurent Sourisseau hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fransa'da yayın yapan Charlie Hebdo dergisinin 28 Ekim 2020'deki sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir karikatür görseli üzerinden 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu işlendiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suçun yabancı ülkede Türk vatandaşları veya yabancılar tarafından işlenmesi halinde, Türk kanunlarının uygulanması gerektiği hatırlatılarak, derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit'in işlenen suçtan silsile halinde sorumlu oldukları belirtildi.

İlgili evrakların tercümesi yapılarak şüphelilerin ifadelerinin alınması için Fransa yetkili makamlarına istinabe talebinde bulunulduğu kaydedilirken, söz konusu istinabe talebine cevap verip vermemek veya olumlu cevap verme tasarrufu Fransa makamlarında olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan karikatürün, kaba, müstehcen, saldırgan, onur kırıcı ve haya duygularını incitmeyi amaçladığı vurgulanarak, şöyle denildi:

"Söz konusu karikatürün basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti içerisinde kalır bir yanının olmadığı, Cumhurbaşkanının şeref, onur ve saygınlığını çok açık ve bariz bir şekilde zedeleme maksadıyla hazırlandığı yönünde kanaat oluşmaktadır. Eylemin 5237 sayılı TCK'nın 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı, bu hususta sorumluluğu tespit edilen derginin Genel Yayın Direktörü Julin Serignac, Yazı İşleri Müdürü Gerard Biard, Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau ve karikatürist Alice Petit'in toplanan delillere göre, Cumhurbaşkanı'nın onur şeref ve saygınlığına saldırı ve hakaret içeren yayın yapmaktan cezalandırılmaları talep edilir."

İddianamede, şüphelilerin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Aşağılık adam bir engelli genci daha dövmüş! - Haberler
GÜNDEMAşağılık adam bir engelli genci daha dövmüş!
KIRMIZI TEHDİT! Son dakika: İstanbul palmiyeleri için uyarı geldi
GÜNDEMİstanbul'un palmiyeleri 'kırmızı' tehdit altında!
Son dakika: DEAŞ'lı 'Yalnız Kurt' yakalandı! - Haberler
GÜNDEMDEAŞ'lı 'Yalnız Kurt' yakalandı!
BABA KATİLİ! Son dakika: Babasının boğazını kesti! VİDEO HABER
GÜNDEMBabasının boğazını kesti! Sofrada vahşet!
Hrant Dink davasında karar açıklandı
GÜNDEMHrant Dink davasında karar açıklandı
İstanbul Sözleşmesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SON DAKİKA mesaj!
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
BUZ KESTİK! Son dakika: Esenyurt'taki damat dehşetinde kan donduran ifadeler
GÜNDEMDamat dehşetinde salon buz kesti!
Ankara Emniyeti'nden açıklama: Araçta uyuşturucuya gözaltı
GÜNDEMUyuşturucuya gözaltı! Hamza Dağ'dan açıklama
İĞRENÇLİK| Son dakika: İşadamı istismarında skandal büyüyor!
GÜNDEMİş insanı istismarında 3 yeni isim daha!
Sağlıkta Mobbing! Son dakika: Uzman doktor karga tulumba odadan çıkarılmış
GÜNDEMDoktordan 'mobbing' iddiası