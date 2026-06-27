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        Haberler Gündem Politika CHP Grup Başkanı Özel: "CHP seçimlere giremeyebilir"

        CHP Grup Başkanı Özel: "CHP seçimlere giremeyebilir"

        Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, bütün seçenekler için hukuki ve teknik hazırlıkları yaptıklarını söyleyerek, "26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında, seçimlere giremeyebilir. Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 09:09 Güncelleme:
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        "CHP seçimlere giremeyebilir"

        Bir dizi programa katılmak üzere Diyarbakır'a gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir otelde gençlerle bir araya gelerek sorularını cevapladı. Burada konuşan Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin temel tutumunun kendilerinin tutumu olduğunu ifade etti.

        "BİR KEZ DAHA İFADE EDİYORUM"

        İHA'daki habere göre Özel, "O günkü tutum hatalıdır ve biz şu anda o gün dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda 130 arkadaşımızdan 20'sinin ikna edilerek güya referandumsuz geçmesin diye yapılan işin son derece yanlış, ayıp, sorunlu olduğunu görüyoruz, kabul ediyoruz. Bunu bir kez daha buradan, ifade edeyim" dedi.

        "GÖZYAŞININ RENGİ OLMAZ"

        Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kürt meselesine yaklaşımlarına değinen Özel, "Silah olmasın isteriz. Gözyaşı olmasın isteriz, annenin gözyaşının rengi olmaz. Kürdün de, Türkün de anasının gözünün yaşının dinmesini isteriz. Bunun olması için de bir an önce kanun çıkarılacak, silahlar bırakılacak, ne yapılacaksa her iki tarafta da bunların hızlı bir şekilde yapılması lazım.

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        "PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI LAZIM"

        PKK'nın silah bırakması lazım. Atılması gereken kanuni adımların hızla atılması lazım. Şehit ve gazi ailelerine de sizi utandıracak, yüzünüze bakamayacak bir iş yapmayız dedik. Bu konudaki tutumumuzu ilk günden beri koruduk, korumaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

        "BİR YOL BULAMAZSAK BİR YOL AÇACAĞIZ"

        "Partiyle ilgili sorulara gelince, tarihin en büyük haksızlığına uğradık mı uğradık. Dört ayaklı olarak hukuki süreçleri takip ediyoruz" diye Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "12'inci kattan atıldığımızdan beri 12 şehir gezmiştik, 13'üncü şehirdeyiz. Diyarbakır'ı, Ankara, İstanbul kadar önemli bir kent olarak görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk yoluyla yeniden geleceğimizi düşünüyoruz. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa bir yol bulamıyorsak bir yol açmanın gerektiğine de inanıyoruz. Bütün seçenekler için hukuki ve teknik hazırlıklarımızı yapıyoruz.

        26 Temmuza kadar CHP, kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu, böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. İktidar yürüyüşünü CHP'de sürdürmek istiyoruz. Ama CHP'ye atanan kayyum iktidar yürüyüşünü bırak gel benimle güreşe tutun diyorsa onları orada bırakırım ben iktidara yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok."

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