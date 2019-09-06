Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun davası başladı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi Canan Kaftancıoğlu'na destek için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile Sezgin Tanrıkulu, Muharrem Erkek'in aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri, Altan Öymen ile çok sayıda vatandaş geldi. Kalabalık, duruşma salonunu da doldurdu.

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, geçen celse savcının esas hakkındaki mütalaasını bildirdiğini belirterek önce katılanlara söz verdi. Katılanlar, Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra sanık Canan Kaftancıoğlu'na söz verildi. Kaftancıoğlu, "Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir" dedi. Kaftancıoğlu, son savunmasını yapıyor.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETMİŞTİ

18 Temmuz'daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını bildiren savcı, sanık Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan zincirleme olarak 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 6, 2019

İMAMOĞLU'NDAN DESTEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 3’ncü kez hakim karşısına çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, duruşma öncesinde destek verdi. Duruşmanın görüleceği salon önünde bir araya gelen ikili, birbirlerine sarılırken, Kaftancıoğlu, desteği için İmamoğlu’na teşekkür etti. İmamoğlu, yaptığı kısa açıklamada, “Ülkeyi bu tür ortamlarla germenin ya da insanlar arası kutuplaşmayı bir vesile ile hele hele hukuk yoluyla büyütmenin sıkıntısını yaşıyoruz” dedi.