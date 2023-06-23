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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon TL tutarındaki yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

"2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun.

Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum."

— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 23, 2023