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Son dakika haberi Çiftçilere yaş çay bedelleri ödeniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon TL tutarındaki yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı

Son dakika haberi Çiftçilere yaş çay bedelleri ödeniyor
HABERTURK.COM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon TL tutarındaki yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

"2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun.

Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum."

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