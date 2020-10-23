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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından kritik açıklamalar yaptı. Erdoğan, Libya'daki ateşkes anlaşması, artan koronavirüs vakaları ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalara değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Libya'da ateşkes ilan edilmesi: Ateşkes anlaşması, en üst düzeyde bir ateşkes değil. Bunun kalıcılığı ne kadar olur, zaman gösterecek. 3 ay içerisinde Wagner gibi paralı askerlerin oradan çekilmesi ne denli sağlıklıdır onu da bilemiyoruz. Böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur. En üst düzeyde bir temsilci bulunuyor. Güvenirliği olabilecek gibi değil. Azerbaycan-Ermenistan arasında Ermeniler verdikleri sözlerde durdular mı?

Koronavirüs vakaları: İstanbul koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden birisi. Bu konuda, bu mücadeleyi başta yazılı, görsel medya olmak üzere sürdürmemiz lazım. Maske, mesafe, hijyen... Bunlara hassasiyetle dikkat etmemiz lazım. Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerek. Bu hassasiyeti gösterelim ki hem şahsımıza hem misafirlerimize dikkat edeceğiz. Kendimize dikkat etme noktasındayız. Sağlık Bakanımız bugün Bursa'da. Ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız bunların çalışmalarını yapıyoruz. Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi öneriler çıkacak, ne gibi adımlar atacağız belirleyeceğiz. Yeterli değil.

Barış gücü: Rusya burada ne kadar çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Minsk-AGİT'ten dolayı Türkiye'nin de yeri var. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor. 'Eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Türkiye ile Rusya beraber bulunmalı' diyor. Rusya'nın olumsuz yaklaşımı kulağıma gelmedi.

S-400 demeleri: Sinop'ta yapılıyor. Bunlar doğru. Bizim ABD'den aldığımız silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yunanistan'ın elinde S-300 var onlara soruyor mu, söylüyor mu? Biz kararlıyız yolumuza aynı şekilde devam ediyoruz.