Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Başkanlarla 10 Bin Adım Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
ABONE OL

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:


Milli Savunma Üniversitemiz faaliyetine başladığı günden itibaren hem 15 Temmuz'un yol açtığı zaafiyetlerini giderme hem de eğitimin kalitesini yükseltme bakımından çok önemli başarılara imza atmıştır. Denizcilerimiz ülkemizin çıkarlarını korumakta milletin emanetini en yüksekte tutmaktadır. 15 Temmuz ihanetinden en büyük yarayı alan hava kuvvetlerimiz de kısa sürede kendini toparlayarak gökyüzündeki hakimiyetini pekiştirdiler.

Birilerinin sırf ordumuzun insan gücü temin ve eğitim kapasitesine darbe vurmak için çıkardığı fitnelerin nasıl boş olduğunun ispatı işte burada karşımızdaki manzaradır.Harp okullarımızın eğitim sürelerini 5 yıla çıkartarak, eğitim kapsamını genişletip, kalitesini arttırarak nitelikli askeri personel yetiştiriyoruz.

Bizim devlet geleneğimizde ordu milletin değerleriyle teçhiz edilmiş bir kurumdur. Ne zaman ordumuz bu vasıflarından uzaklaştırılmışsa bizim için alarm zilleri başlamış demektir.
Kışla camilerinin kapatılması, asker ailelerine sergilenen ayrımcılık başta olmak üzere bu üzüntü verici gidiş hamdolsun tamamen geçmişte kalmıştır.

Heybediada'daki tarihi Bahriye Mektebi Camii'ni yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün mezun olan teğmenlerimizin katılımıyla safları daha da güçlenecek kahraman ordumuzdan yeni zaferlerin müjdelerini alacağız.
1. Dünya Savaşı'nın ardından vatan toprakları paylaşmaya başladığında milletimiz topyekün kıyama kalkmıştı. Mustafa Kemal'in gayretleri milli mücadele ruhunun tüm Anadolu'ya yayılmasını sağlamıştı. Ordumuz 26 Ağustos'ta başladığı hücumunu 30 Ağustos'ta kesin bir zafere dönüştürmüştü.

İstiklal Harbimizin başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle yadediyorum. Sultan Alparslan'dan bugüne milletimizin bekası yolunda kan döken, canını feda eden kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemizin yaklaşık 40 yılına malolan terör saldırılarında sadece milletimizin değerlerine ve varlığına düşman teröristlerle değil onları üstümüze salanlarla da mücadele ettik.

Ege'de her fırsatta huzursuzluk yapanların sadece maşa olduğunu buluyoruz. Doğu Akdeniz'de kopartılan gürültülerinin gerisindeki karın ağrılarının gayet iyi farkındayız. AB'nin bizimle ne ekonomik ne demokratik standartlarla mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaparken Türkiye'yi kapıda tutanları çok iyi biliyoruz. NATO'nun çok daha hafif gerekçelerle nerelere güç aktardığını gayet iyi biliyoruz.

DEAŞ'la en etkin mücadele eden Türkiye'ye gözlerini ve kulaklarını tıkayanların en yakın şahidi biziz. Teröristlere bilabedel yağdırılan silahlarını bize parasıyla satmayanların farkındayız.

Gazi Mustafa Kemal milletimizle birlikte milli mücadeleyi yürütürken kimi çevreler manda kimi çevreler bir yerlere bağlanma teklifiyle ortada dolaşıyordu. Siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik her alanda dünyada ilk sıralara çıkma mücadelesi yürüttüğü şu dönemde benzer heveslerle ortada dolananlar olduğunu görüyoruz.

Milli mücadeleyi bu manda sevdalarına rağmen kazandıysak, bugün de aynı zihniyetlere rağmen Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız. Artık biz siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden kurgulanan senaryolarla istikameti çizilen bir ülke değiliz.

Şimdi yerli silahlanmamız yüzde 80. Bu silahlarımızı, mühimmatımızı, herşeyimizi kendimiz yapar hale geldik. Artık denizlerimizde fırkateynlerimizle dolaşıyoruz. Bunlar bizim kendi ürünlerimiz. İHA'larımızla varız, SİHA'larımızla, AKINCI'larımızla, şimdi GÖKBEY'lerimizle varız. Şimdi artık dünyada bize düşman olanların korkusu belasıyız.

Artık Türkiye gerçekleştirdiği atılımlar sayesinde kendi menfaatlerini savunacak seviyeye gelmiş bir ülkedir. Elbette çözmemiz gereken meselelerimiz var. Hamdolsun bunları çözecek azme ve dirayete sahibiz.

Milletler geçmişlerinden aldıkları güçle geleceklerini inşa ederler. Türk milleti dünyanın en zengin medeniyet birikimlerinden birine sahiptir. Son asırlarda çeşitli sebeplerle bu potansiyeli yeteri kadar kullanamamız gelecekte de devam edeceği anlamına gelmez.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman 2022? EGM PA 2022 Bekçilik fiziki yeterlilik sınav yerli açıklandı mı?
GÜNDEM Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman 2022?
Son dakika haberi: Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! Binanın çatısı çöktü - BURSA VİDEO
GÜNDEM Bursa'da terminalin çatısı çöktü!
Son dakika haberi: Bursa'da sel suları araçları böyle sürükledi! - VİDEO
GÜNDEM Bursa'da sel suları araçları sürükledi!
Eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği dükkan sahibini bıçakladı
GÜNDEM Yasak aşk iddiası! Eşini bıçakladı
"Türkiye'ye iadesi an meselesi"
GÜNDEM "Türkiye'ye iadesi an meselesi"
ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihini açıkladı!
GÜNDEM Gözler ALES sonuçlarında...
Edirne'nin Büyükgerdelli köyünde baba ve oğluna kanlı infaz! - Güncel Haberler
GÜNDEM Baba-oğula köy meydanında infaz!
Hareket halindeki araçta silahla öldürüldü
GÜNDEM Hareket halindeki araçta silahla öldürüldü
Son dakika haberi: Sosyal medyadan eski sevgiliye tehditte gözaltı kararı! - Güncel haberler
GÜNDEM Eski sevgiliye tehditte gözaltı kararı!
Ankara'da bıçaklanıp hastane önüne bırakılan genç öldü
GÜNDEM Bıçaklanıp hastane önüne bırakılan genç öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.