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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2023’ü Türkiye Yüzyılı'na birlikte hazırladık. Şimdi de yeni bir geleceğin kapısında sizlerle birlikteyiz. 14 Mayıs sıradan bir tarih değil. 14 Mayıs’ta 1950’nin yeni bir yapılanmasını gerçekleştirdik ve milletimizin teveccühünü kazandık fakat kılpayı da olsa yetmedi. Milletimiz 14 Mayıs’ın tamamlayıcısı olan 28 Mayıs’ı farklı bir oranla bu kardeşinize tevdi edecektir diye ümit ediyorum.

14 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlayıp, Türkiye'nin Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.

Milletimiz parlamentoda tercihini 323 vekille Cumhur İttifakı’ndan yana kullandı.

Terör örgütleriyle gizli açık iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu açıkça göstermiştir milletimiz.
Sayın Kılıçdaroğlu TRT’deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızı söylüyor.
Bunu ispatlayamazsan namertsin.

Biz terör örgütleriyle görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk.

Sen ise Kandil’den aldığın talimatla bunların parti binalarına bile değil, parlamentoda odalarına gidip görüşme yapıyorsun ve beraber yol haritanı çiziyorsun.

Bizim terör örgütleriyle görüşmemiz söz konusu değildir. İspat sana aittir.

Sen tam aksine sınır ötesinde bile teröristlerle nasıl adım atılacağının dahi görüşmelerini dirsek dirseğe yürüdüğün HDP ile yaptın.

Akşam yalan, sabah yalan hayatın bununla geçiyor. Bir de bizi televizyona çağırıyorsun. Sana yalan şöhretliği yeter.

Defne’de 2 ayda 3 ayda yapacağız dediğimiz hastanenin açılışını yaptık. Gidip bir de hastaneyi görseydin Hatay’a gitmişken.

Biz yapacağımızı konuşuruz. Ama artık ortada masa falan da kalmadı nereye vuracaksın. Muhalefette ortalık toz duman.

Kendi partilileri dahil kimsenin bu kişiyi taşıyacak mecali kalmadı. Pazar günü seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu’nun da çektiği eziyete son vereceğiz. 15 seçim bizimle yarışa girdin hepsini kaybettin.

Erdoğan’a teröristlerden destek mesajı yayınlanmıyor. Biz böyle bir desteği istemeyiz. Bize milletimizin desteği yeter.

300 milyar doları Londra’daki tefecilerden alıp getirecekmiş... Böyle de yalan mı olur. Londra’nın tefecileri olsa olsa esrar, eroin kaçakçılarıdır. Sana delikli 2,5 kuruş bile göndermezler.

Kuzey Suriye’de briket evler yaptık. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yaptık. Katar destekli, 1 milyon mülteci alabilecek kapasitede, yine Suriye’de konut çalışmalarımız devam ediyor.
Türkiye’deki Suriyelilerin buralara gönüllü şekilde gidişinin altyapısını oluşturuyoruz.

Yaptığımız işin insani, vicdani ve İslami bir yönünün olması gerekir diye inanıyoruz.

Sizler iş insanları olarak hesabı kitabı çok iyi bilirsiniz. Yüzde 1’i bile bulmuyor toplam bunların oy oranı. Fakat 40 milletvekilliği aldılar. Sana kalan milletvekili sayısı mukayese edilemeyecek kadar az. Sen pazartesi gününden sonra haline bak.

Bay Bay Kemal referansın ne onu söyle. Bizim referansımız ortada. Haliç kokudan geçilmiyordu ama Haliç’ten Alibeyköy’deki taş ocağına deplase ettik ve o taş ocağı şimdi çocuklar için oyun parkı. Haliç’in kenarındaki şu anda Kongre Merkezi olan yerin temelini attık. Allah rahmet eylesin Kadir Topbaş arkadaşımız görevi devraldığında bugünkü haline getirdi.

Atatürk Kültür Merkezi, sözde sanatçılar burası yıkılırsa yapılmaz diyorlardı. Muhsin Ertuğrul ile ilgili de burası yıkılırsa yapılmaz diyorlardı. Belediye Başkanlığımız döneminde yapıldı, daha büyüğünü yaptık, daha güzelini yaptık.

Gerektiğinde her türlü riski alarak canımızı tehlikeye atmaktan çekinmedik ama hiçbir zaman ülkemizin, milletimizin hakkını yedirmedik. Doğu Akdeniz’den Mavi Vatan’a hiçbir yerde geri adım atmadık.

Türkiye’nin hayrına olacak her teklifi değerlendirdik. Ama siyaseti asla at pazarlığı olarak görmedik. Cumhur İttifakı bir ortak değerler ittifakıdır. Vatanın bekasını her şeyin önünde görenlerin çatısıdır.

Cumhur İttifakı bir ortak değerler ittifakıdır. Vatanın bekasını her şeyin önünde görenlerin çatısıdır. Ülkemizi her alanda tarihinin en başarılı çalışmalarıyla tanıştırdık. Elinde boş senetle CHP’nin kapısına dayanan herkes istediğinden fazlasını alarak kalktı. Ne yaparsanız yapın terör örgütleriyle iş birliğinizi unutturamayacaksınız.

Ayrıntılar birazdan...

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