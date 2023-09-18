Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de açıklamalarda bulundu. Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından 4 bini aşkın Ahıska Türkü'nün Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Erdoğan, "Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Onca zorluğa rağmen kimliklerini korumayı, kültürel miraslarını gelecek kuşaklara aktarmayı başarmışlardır. Nerede olursa olsunlar Ahıska Türklerinin yürekleri Türkiye ile birlikte atmıştır. Her türlü sıkıntıya göğüs görerek yazdığınız başarı hikayelerinden gurur duyuyoruz. Bu başarılara yenilerinin eklenmesi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız.

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Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Ukrayna'da olaylar başladıktan sonra bu ülke makamlarıyla irtibata geçerek çatışmalardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimizi ülkemize getirdik. Toplam bin ailenin Erzincan ve Ahlat'a yerleşmesini sağladık. Bu şekilde ülkemize gelen Ahıska Türkü sayısı 4 bini buluyor. Ahıska tarihine, sanatına ve kültürel mirasına sahip çıkıyoruz.

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Yurt Dışı Türkler Başkanlığı ve TİKA'nın yürüttüğü projeleri takdirle karşılıyoruz. Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz. Yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlıklarını kazandırmak için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz.

"AHISKA TÜRKLERİ İÇİN TÜM DİPLOMATİK ÇABALARI SERGİLEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanlığımız, başkonsolosluklarımız, Dünya Ahıska Türklerinin katkısıyla 820 Ahıskalı Türk vatandaşlığını kazandı. İnşallah birazdan kimlik kartlarını takdim edecek bu sevinci birlikte yaşayacağız.

İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Ahıska Türklerine sahip çıkan, meselelerini takip eden hükümetimiz. Bizden önce vatandaşlık verilen Ahıska Türkü sayısı oldukça sınırlıydı. 1992-2003 yıllarında 4 bin 840 kardeşimiz bu haktan faydalanmıştı. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti. Ahıska Türklerinin vatanlarına gönüllü geri dönüşleri için muhataplarımız nezdinde temaslarımızı devam ettiriyoruz.

Bu meselenin insani ve hukuki çerçevede çözüme kavuşturulması için çaba harcıyoruz. İnşallah bundan sonra sizin davanızı davamız bilecek ve gereken her türlü diplomatik gayreti sergileyeceğiz.

"IRKÇILIK VE İSLAM DÜŞMANLIĞINA KARŞI BİRLİKTE HAREKET ETMELİSİNİZ"

Toplumlar birlik ve beraberlik içerisinde olduğu ölçüde güçlüdür ve hak ettikleri saygıyı görürler. Türk vatandaşlığına geçişler dahil Ahıska Türk toplumunu ilgilendiren tüm konularda eşgüdüm içinde hareket edelim. Sizlerden büyükelçilik, başkonsolosluklarımızla Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile yakın koordinasyon içinde olmanızı özellikle rica ediyorum.

Ahıska Türklerinin bulundukları ülkede kimlik, dil, din ve kültürlerini korumaları önceliklerimizin başında geliyor. Bu doğrultudaki çalışmalarınıza katkılarımızı sürdüreceğiz. Amerika'daki diğer Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliğinizi güçlendirmenizi büyük farda görüyorum. Irkçılık ve İslam düşmanlığı karşısında birlikte hareket etmeniz gerekiyor.

Müslümanları hedef alan haksız, hukuksuz ve ayrımcı anlayış karşısında sizlerin de hassasiyet göstermeniz önemlidir. Kültürünüzü korurken yaşadığınız toplumla bütünleşmenizi etkin bir şekilde temsil edilmenizi de önemsiyorum. Bu çerçevede Amerikan sivil toplumuna aktif katılım, gelecek kuşağa bırakacağınız güçlü miras olacaktır.

Enerjimizi iç kavgalara değil mücadelemizin başarısına teksif edeceğiz. Sözlerime son verirken Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."

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