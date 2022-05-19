Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması 0:00 / 0:00

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi.

AA'da yer alan habere göre bir gencin, "Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi inşasının başladığını haberlerden öğrendik. Havalimanı yerine millet bahçesi yapılması sizce herkesi mutlu edecek mi?" sorusu üzerine, "Ben şimdiden size müjdeyi vereyim. İnşallah çok çok mutlu edecek." ifadesini kullandı.

"29 MAYIS KUTLAMASINI BU SENE ORADA YAPACAĞIZ"

Bütün o bölgenin Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aileler, orada hafta sonlarını, hafta içini geçirecek. Oyun parklarıyla kültürel merkezlerle orası çok ciddi bir güç devşirecek. O bölge, millet bahçesi noktasında, Başakşehir, tüm oralara kadar fakir. Bu millet bahçesiyle ağacıyla yeşiliyle orası çok çok güzel bir yer olacak. Tabii bir taraftan da yanında şehir hastanesi var. Şehir hastanesiyle onlar iç içe olacak. Düşünün bir tarafta 1006 odalı bir şehir hastanesi, yanında millet bahçesi. Oranın güzelliği neyle izah edilebilir? Bütün yeşiliyle oyun parklarıyla vesaire burada gayet güzel bir proje hayata geçecek. Şimdiden ben oranın bitmiş halini adeta görüyorum. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak ama pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz. Şu anda proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız."