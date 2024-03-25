Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İftar" programında konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Elbette anne babanın yeri ayrıdır. Her ikisini de kaybetmiş büyüğünüz olarak hala özlemlerimi duyduğumu belirtmek isterim. Biliyorsunuz devlet hem anadır hem babadır. Sevgili çocuklar değerli misafirler 23 milyon çocuklarımızın her biri bizlerin sorumluluğu altındadır. Çocukların sağlığından eğitimine tüm masraflarını karşılamak için çalışıyoruz. Son dönemde ailelerimizin çocuk sayısında düşüş olsa da aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız.