Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm çağrısı

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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde halka seslendi.

İskenderun Yeni Kaymakamlık Binası önünde düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- "Ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum. Acımızın büyüklüğünü anlatmaya kelimeler yetersiz."

- "Hamdolsun yaklaşık 1.5 ay içinde arama kurtarma çalışmalarının bittiği, enkaz kaldırma faaliyetlerinin hızla sürdüğü geçici barınma merkezlerinin yaygınlaştırıldığı, kalıcı konutların inşaatının başlatıldığı döneme girdik."

'309 BİN AİLEYE 10 BİN LİRALIK, 101 BİN AİLEYE 15 BİN LİRALIK TAŞINMA DESTEĞİ VERİLDİ'

- "Acımızın büyüklüğünü anlatmaya kelimeler yetersiz. Yaklaşık 309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapılmış. 101 bin ailemize 15'er bin TL taşınma desteği verildi. Tek gayemiz Hatay ve diğer illeri ayağa kaldırmak."

- "Geçici barınma için 156 bin çadır dağıtıldı ve kuruldu. 36 bin konteynerin altyapısı, kurulumu, nakli sürmektedir. Bu sayı mevcut ihtiyacı karşılayacak seviyededir."

- "Hatay maalesef 6 Şubat depremlerinde can kaybı, yıkılan bina bakımından ilk sırada yer alıyor. Tespitlerde 100 bin binadaki 338 bin bölüm yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak kullanılamaz hale gelmiştir. Toplamda 238 bine yakın konutu ve köy evini yapıp hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. 50 bin konut ve köy evinin inşasına başlanmasıyla ilgili süreci sonuçlandırdık."

"MUHALEFETİN 11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VAR, NEREDE O BELEDİYELER?"

- "Seçim ülke gündeminden bir an önce çıksın istedik. Felaketin izlerini birlikte ortadan kaldıracağız."

- "Zihnimiz de gönlümüz de hep sizlerle birlikte. Ramazan ayını da depremzede kardeşlerimizle geçiriyoruz. Dün Kahramanmaraş'taydık, bugün İskenderun'dayız. İnşallah tüm şehirlere gideceğiz. Yıkılan binalar yeniden inşa edilmeden buralardan ayrılmayacağız."

- "Kimi deprem turistleri sadece fotoğraf vermek için buralara uğrayabilir, yalan yanlış laflar da edebilir, siz onlara aldırmayın. Keşke imkanlarını depremzede kardeşlerimiz için kullansalar. Ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var, nerede o belediyeler? Buralara uğradılar mı?"

- "Biz kendimize yakışanı yaparak deprem şehirlerini 1 yılda ayağa kaldırma sözümüzü tutmaya bakacağız. Bugüne kadar her sözümüzü nasıl tuttuysak bunu da aynı şekilde yapacağız."

'HATAY DEVLET HASTANESİ'Nİ 10 MAYIS'TA AÇIYORUZ'

- "Bugün Hatay'da temelini atacağımız 3 bin 122 konutun inşasıyla 22 bin 467 konutun inşası fiilen başlamıştır. Antakya Devlet Hastanesi'ni 10 Mayıs'ta açıyoruz."

- "Geçici barınma merkezlerinin kurulumunu da sürdürüyoruz. Amacımız mayısa kadar 100 bin konteyneri hayata geçirmektir."

- "Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, heyelan, sel riski varsa, başka bir sıkıntısı varsa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın."

- "Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Türkiye ulusal risk kalkanı ile tüm ülkemizin kentsel dönüşümünü hızla yapacağız."

- "Edindiğimiz tecrübeleri, depremlerin önümüze koyduğu fotoğrafı ve bilim insanlarımızın öngörüleriyle, ülkemizi afetlere dayanıklı hale getirmekte kararlıyız."

- "14 Mayıs seçimlerinde yeniden yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde kentsel dönüşüm ilk ve taviz verilmez maddemiz olacak."

'HEPİMİZİN HAYALİ OLAN HATAY'I İNŞA EDENE KADAR DURMAYACAĞIZ'

- "Bu yıkıntıların üstünde hepimizin hayali olan Hatay’ı inşa edene kadar durmayacağız. Dinlenmeyeceğiz."

- "Türkiye topraklarına Cumhuriyetin ilanında 16 yıl sonra katılan Hatay bağımsızlığın, özgürlüğün demokrasinin kıymetini çok iyi bilir. Bugün Türkiye güvenliği ile huzuru ile üretimi ile istihdamı ile büyüme potansiyeli ve diğer tüm imkanları ile Cumhuriyet tarihinin zirvesindedir."

- "Milletimizle birlikte inançla, azimle, cesaretle verdiğimiz mücadele ile hepsini aştık. Son dönemde bütün dünya ile birlikte maruz kaldığımız Covid-19 krizi ve getirdiği sıkıntılar bizi bu hedeften uzaklaştıramadı. Rusya-Ukrayna savaşı ile küresel gerilim bizi bu hedeften uzaklaştıramadı. Deprem gibi, sel gibi yangın gibi tabii afetler ise yükümüzü artırmakla birlikte bizi asla bu hedeften vazgeçiremez."

- "14 Mayıs’a hazır mıyız? 14 Mayıs’ta inşallah şu terör örgütü ile kucak kucağa, terör örgütü ile el ele yürüyenlere gereken desteği vermeye hazır mıyız? Yavrularımızı annelerin kucağından alıp Kandil’e kaçırmaya kalkanlara gereken dersi almaya hazır mıyız? Bize güvenmenizi bizim yanımızda yer almanızı istiyorum. Beraberce nice başarıları kazandık. İnşallah depremin yol açtığı yıkımların üstesinden geleceğiz."