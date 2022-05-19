FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı.

Cüneyt Çakır listede yer almadı.

GÖREVDEN ALINIP GERİ DÖNMÜŞTÜ!

Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun içlerinde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi deneyimli isimlerin bulunduğu 13 hakeme bir daha görev vermeyeceğini açıklaması ve ardından yaşanan süreç Türk futbol gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. 8 Mart'ta hakemler listeden çıkarılırken Tahkim Kurulu 26 Mart'ta kararı uygun bulmasa da Gündoğdu, buna rağmen hakemlere sezon sonuna kadar görev vermeyeceğini duyurmuştu.

Gündoğdu, 17 Nisan'da istifa ederken göreve gelen Sabri Çelik ve ekibi, 24 Nisan'da Çakır'a Antalyaspor - Kayserispor maçında görev vermişti.