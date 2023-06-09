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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İddia: Eşini dövüyordu! 14 yaşındaki oğlu tetiğe bastı! - Diyarbakır haberleri
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İddia: Eşini dövüyordu! 14 yaşındaki oğlu tetiğe bastı!

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, 14 yaşındaki M.U. ismindeki çocuk, annesine şiddet uygulayan babası Selahattin U.'yu tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Selahattin U., müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Son dakika: İddia: Eşini dövüyordu! 14 yaşındaki oğlu tetiğe bastı! - Diyarbakır haberleri
DHA

Diyarbakır'da olay, dün akşam saatlerinde kırsal Yukarı Haydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Eğil ilçesi kırsal Yukarı Haydan Mahallesi muhtarı ve güvenlik korucusu olan Selahattin U., tartıştığı eşi E.U.'ya şiddet uyguladı.

BABASININ SİLAHINI ALIP ONU VURDU

DHA'da yer alan habere göre, bu sırada durumu gören çiftin çocukları M.U. (14) da babasına ait tabancayı alıp ona ateş etti.

KURŞUN BOYNUNA İSABET ETTİ

Boynuna isabet eden kurşunla yaralanan Selahattin U., ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre ağır yaralanan baba, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

M.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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