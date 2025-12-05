Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Damat katliamı! Kayınbabası ve kayınbiraderini öldürdü | Son dakika haberleri

        Damat katliamı! Kayınbabası ve kayınbiraderini öldürdü

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde damat M.K., tartıştığı kayınbabası M.C.T. ve kayınbiraderi M.T.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Baba ile oğlu hayatını kaybederken, damatla birlikte 6 kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:35
        Damat katliamı! Kayınbabası ve kayınbiraderini öldürdü
        Diyarbakır'da olay, dün gece saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Canveren köyünde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre M.K., kayınbabası M.C.T. ve kayınbiraderi M.T. ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir süre tartıştı.

        DAMAT YANINDA SİLAHLA GELİP VURDU

        İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine M.K., yanında getirdiği silahla M.C.T. ve M.T.'ye ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        BABA İLE OĞLU KURTARILAMADI

        Olayda yaralanan M.C.T. ve M.T., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL DAMAT YAKALANDI

        Kısa sürede olay yerine gelen jandarma asayiş ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin arından damat M.K. yakalandı.

        6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi daha operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
