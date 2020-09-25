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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! Denizli'de bir mahalleye korona karantinası!
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Son dakika haberi! Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı!

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi

Son dakika haberi! Denizli'de bir mahalleye korona karantinası!
AA

Sarayköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, pozitif vakalara rastlanan Uyanık Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği mahalleye giriş ve çıkışların 7 gün süresince kapatıldığı, sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandığı ve vaka sayısı artışlarında bu sürenin ikinci bir emre kadar uzatılabileceği kaydedildi.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığına ekiplerinin mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermediği görüldü.

İş makineleri yardımıyla mahallenin diğer komşu mahallelere olan bağlantı yolları da kapatıldı.

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