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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 10,8 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 10,8 arttı

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Haziran ayında yüzde 79,7 iken, 2024 Haziran ayında yüzde 76,4'e geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:18
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        Dış ticaret verileri açıklandı
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        TÜİK'in açıkladığı dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 8,4 azaldı

        Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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        Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 10,8 arttı

        Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Haziran ayında yüzde 79,7 iken, 2024 Haziran ayında yüzde 76,4'e geriledi.

        Dış ticaret açığı Ocak-Haziran döneminde yüzde 30,5 azaldı

        Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalarak 61 milyar 325 milyon dolardan, 42 milyar 591 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Haziran döneminde yüzde 66,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74,8'e yükseldi.

        Haziran ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 9,4, ithalat yüzde 2,7 azaldı

        Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Haziran ayında yüzde 9,4 azalarak 19 milyar 404 milyon dolardan, 17 milyar 584 milyon dolara geriledi.

        Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,7 azalarak 19 milyar 853 milyon dolardan, 19 milyar 308 milyon dolara geriledi.

        Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 1 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 6,0 azalarak 36 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,1 oldu.

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