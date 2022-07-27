Dışişleri Bakanlığı'ndan Musul açıklaması 0:00 / 0:00

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında saldırının gerçekleşmiş olmasının vahim ve düşündürücü olduğu aktarılan açıklamada, "Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür. Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜŞME SÜRERKEN MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞU YAKINLARINA HAVANLAR DÜŞTÜ Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde 20 Temmuz'da 9 sivilin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli, oturum devam ettiği sırada Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınlara bir dizi havan mermisi düştüğü bilgisini paylaşmıştı.