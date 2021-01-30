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HaberlerParaTERS KÖŞE| Son dakika: Rekor kıran dogecoin çakıldı!
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Dogecoin fiyatında hızlı gerileme

Reddit kullanıcılarının organize olması ve Elon Musk'ın desteğiyle yükselen Dogecoin, bugün yüzde 42 düştü. Haftaiçi zirvesine göre düşüş ise yüzde 60'ı buldu

TERS KÖŞE| Son dakika: Rekor kıran dogecoin çakıldı!
HABERTURK.COM

Kripto para piyasasında son günlerin en dikkat çeken yükselişi Dogecoin'de yaşanmıştı. Reddit'te SatoshiStreetBets isimli alt forumda kullanıcıların organize şekilde Dogecoin alması ve Elon Musk'ın buna Twitter üzerinden destek vermesiyle kripto paranın fiyatı 0.008 dolardan 0.075 dolara yükselmişti.

Yani 1.5 günde yüzde 800'ü aşan bir yükseliş yaşandı. Bugün ise Dogecoin'de sert bir düşüş yaşanıyor. Son 24 saatte Dogecoin fiyatı yüzde 42'lik düşüşle 0.030 dolara geriledi. Zirveye göre düşüş ise yüzde 60'ı buldu.

BITCOIN 34 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Dün yine Elon Musk'ın Twitter profiline #bitcoin ibaresini eklemesiyle yüzde 18 yükselerek 37.900 doları aşan Bitcoin ise TSİ 11.30 itibarıyla 34.280 dolardan işlem görüyor.

Son 3 gündür Elon Musk'ın müdahaleleriyle büyük oynaklıkların yaşandığı kripto para piyasasında bugün normal fiyatlamalara dönülerek bir dengelenme yaşanması bekleniyor. Bu sebeple fiyat gelişmeleri yakından takip edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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