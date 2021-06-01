Eğitimde telafi nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafi çalışmasına ihtiyaç olduğunu tespit ettik" açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu.
"Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulunan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.
Selçuk, "Liseler için özel programlar uygulayacağız" dedi.
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