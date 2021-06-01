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Son dakika haberi Eğitimde telafi nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulundu. Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi

Son dakika haberi! Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde telafi nasıl yapılacak?
Eğitimde telafi nasıl yapılacak?
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HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafi çalışmasına ihtiyaç olduğunu tespit ettik" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu.

"Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulunan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.

Selçuk, "Liseler için özel programlar uygulayacağız" dedi.

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