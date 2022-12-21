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Haberler Enerji
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Son dakika haberi ''Elektrik ve doğalgaza şubat ayına kadar zam yok'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde gazetecilerle bir araya geldi. "Doğalgazda ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz" dedi

Son dakika haberi ''Elektrik ve doğalgaza şubat ayına kadar zam yok'
''Elektrik ve doğalgaza şubat ayına kadar zam yok'
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HABERTURK.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi. "Yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil" dedi.

TÜRKMEN GAZI VE TRAKYA'DA ENERJİ ÜSSÜ

Habertürk'ten Aykut Türel'in haberine göre Bakan Dönmez, Türkmenistan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasıyla ilgili de mesajlar verdi. "Türkiye-Türkmenistan ve Azerbaycan enerji bakanları olarak alternatifleri masaya yatıracağız. ön çalışmayı 1 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Trakya'daki enerji üssü konusuna da değinen Dönmez,, sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. "Avrupa’daki emsal borsalar, piyasalar nasıl çalışıyor, bunlarla alakalı edindiğimiz tecrübeler vardı. hem alıcıyı hem de satıcıyı tatmin edecek, güvenle bu piyasada işlem yapabilecek bir merkez hedefliyoruz. takvimle ilgili olarak bugünden belki çok net bir şey söyleyemeyiz ama 3-5 ayda halledilecek bir konu değil. Hedefimiz bir yıl içerisinde böyle bir piyasayı hayata geçirmek" ifadelerini kullandı.

"ÇAYCUMA 1 KUYUSU'NDA VERİLER OLUMLU"

Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz sondaj çalışmalarına ilişkin de konuştu. Çaycuma 1 kuyusundaki çalışmaların tamamlandığını belirtti,, "Veriler olumlu. inşallah oradan da böyle bir müjdeli haber verebileceğiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI

Bakan Dönmez'in gündeminde petrol arama çalışmaları da vardı. "Yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. potansiyel olarak güçlü alanlar. iç anadolu’da da, ege’de de, doğu anadolu’da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. Gelen veriler nasıl olursa ona göre ilerleyeceğiz" diye konuştu.

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