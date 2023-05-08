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Haberler Gündem Son dakika: Enerji Bakanı'ndan 14 Mayıs mesajı: Önlemler alındı
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Son dakika haberi Enerji Bakanı'ndan 14 Mayıs mesajı: Önlemler alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi enerji ve nakil hatları ile şebeke unsurlarında bakım, onarım çalışmalarının tamamlandığını, kritik noktalara jeneratörlerin bağlandığını açıkladı

Son dakika: Enerji Bakanı'ndan 14 Mayıs mesajı: Önlemler alındı
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DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi, enerji nakil hatlarında gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Bakan Dönmez, siber saldırı tehdidine karşı ise gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için alınan güvenlik önlemlerini sıraladı.

Bakan Dönmez, "14 Mayıs'ta tüm seçmenlerimizin oylarını güven içerisinde kullanabilmesi için Bakanlık olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçlerde il ve ilçe oy toplama merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak havaalanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı. Yine kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin çalışır durumları ve teçhizat kontrolleri tamamlandı. Envanterimize kayıtlı bütün jeneratörlerin durumları belirlenerek gerekli bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Ayrıca jeneratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezlerimize dağıtıldı" dedi.

SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TAMAM

Seçim gecesi yaşanabilecek siber saldırılara karşı önlemlerin alındığını duyuran Bakan Dönmez, "Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık. SCADA ve iletişim altyapısı kontrollerini yaptık. Seçim günü kritik bölgeler için Emniyet Genel Müdürlüğümüzden destek talebinde bulunduk. İletişim sistemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşılık Mobil Telsiz Sistemi ve Uydu Telefonu alternatifleri hazırlandı. Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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