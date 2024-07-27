Enver Yıldırım elendi
Eskrim erkekler kılıçta ülkemizi temsil eden Enver Yıldırım, son 32 tablosunda İtalyan Curatoli'ye 15-10 mağlup oldu.
Giriş: 27.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:46
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli eskrimci Enver Yıldırım, son 16 turuna kalamadı.
Grand Palais'te yapılan eskrim kılıç müsabakalarında Enver Yıldırım, son 32 turunda İtalyalı Luca Curatoli'yle karşı karşıya geldi.
Rakibine 15-10 kaybeden Enver Yıldırım, son 16 turuna yükselemedi.
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